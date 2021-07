Bolsonaro diz que três ministros do STF articulam contra voto impresso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Acuado por denúncias de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro mirou sua artilharia para ministros do STF na manhã desta quinta-feira, durante bate-papo com fãs na saída do Palácio da Alvorada — onde não parava desde a noite de segunda.

Em dez minutos de conversa, ele não deu uma palavra sobre o caso Covaxin ou a acusação contra o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. E também manteve o silêncio sobre as declarações do deputado Luis Miranda. Optou por falar sobre as “motociatas” que deve fazer pelo país em julho, em Porto Alegre e Manaus, e sobre a reeleição, sua principal obsessão.

O assunto do chamado voto impresso foi evocado pelo presidente depois que um apoiador disse que o ano que vem vai ser muito difícil e que conta com ele. Uma mulher então afirmou que se ele não for presidente, “nós vamos embora do Brasil”.

“Olha só, tem uma articulação de três ministros do Supremo pra não ter o voto auditável. Se não tiver, eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleição limpa. Se não tiver, vão ter problemas no ano que vem”, disse Bolsonaro, sem nominar o suposto trio do STF.

Na manhã desta quarta-feira, representantes de dez partidos se reuniram com os ministros Alexandre de Moraes, que será presidente do TSE nas eleições de 2022, e Gilmar Mendes. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, já se manifestou diversas vezes contra o voto impresso.

“Eu tô me antecipando a problemas para o ano que vem, o voto auditável, pra ter a certeza de que quem o povo votar vai ser eleito. Como tá aí, a fraude tá escancarada. E não vai ser só pra presidente não, vai ser pra governador, pra senador… Fraude. Então se tem três nos Supremo articulando pra não ter o voto impresso, porque eles estão preocupados com judicialização… Porque eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso”, continuou Bolsonaro.

O presidente acrescentou que, se essa articulação prosperar, “esses três vão ter que inventar uma outra maneira de termos uma eleição confiável, com a contagem pública de votos”. “Caso contrário, vamos ter problema no ano que vem no Brasil”, emendou.

“Eu tô antecipando porque o que eu tô falando aqui é a expressão da democracia, é a transparência. Não adianta vir com argumentozinho de que é muito caro. Dinheiro, tem. Já tá arranjado o dinheiro para as eleições para comprar impressoras. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem”, concluiu Bolsonaro.