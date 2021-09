Bolsonaro discursou na ONU como ‘golpista do cercadinho’, diz Renan

Relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros classificou o discurso de Jair Bolsonaro na ONU como uma espécie de exposição global do que é a “República do cercadinho”.

“O discurso lamentavelmente pífio do presidente na ONU mostra ao mundo a ‘República do cercadinho’, uma vergonha para todos os brasileiros, a exumação da insignificância. Único líder do G20 não vacinado, Bolsonaro repetiu seu papel de figura rudimentar, anacrônica, transitória e propagadora de mentiras. O seu discurso foi uma mentira só do começo ao fim”, disse Calheiros.

“Bolsonaro também mentiu sobre a participação de milhões na manifestação de 7 de setembro. Não foram mais do que 30.000 pessoas e hoje nós sabemos a que custo. O golpista do cercadinho repetiu seu negacionismo e sua limitação cognitiva para todo o mundo. A frieza nas reações, após dez minutos de fake news sobre o Brasil, foi eloquente sobre a sua irrelevância”, afirmou o relator da CPI.