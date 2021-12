Bolsonaro detona o chefe da Anvisa, mas terá que engoli-lo

Jair Bolsonaro descontou sua fúria em Marcelo Queiroga, como revelou o Radar, porque anda frustrado em não poder demitir o chefe da Anvisa, Antonio Barra Torres, a quem chama de ingrato por tabelar com “inimigos” do Planalto na discussão da vacina.

Barra Torres segue a ciência e tem se descolado do universo paralelo do governo. Diferentemente de Queiroga, que faz todas as vontades do presidente por medo de ser demitido, o chefe da Anvisa tem mandato — vai até 2024 — e está protegido da guilhotina de Bolsonaro.