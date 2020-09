Bolsonaro anuncia envio da reforma administrativa ao Congresso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois da reunião com os líderes nesta manhã, no Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro, ao lado de Paulo Guedes, anunciou há pouco o envio ao Congresso nesta semana da reforma administrativa.

“Foi uma reunião excelente. A base do governo chegando a duas decisões importantes. A reforma administrativa é importante porque sinaliza para o futuro”, disse Paulo Guedes.

O anúncio de envio da reforma veio junto de um discurso que deve ser martelado daqui para frente pelo governo: a reforma não mexerá com direitos e benefícios dos atuais servidores. Ela valerá para os próximos funcionários públicos que vierem a ser contratados depois de sua aprovação.

Além de finalmente liberar a reforma administrativa, Bolsonaro confirmou a liberação do auxílio emergencial até o fim do ano com parcelas de 300 reais.