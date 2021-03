Bolsonaro agora fala em acelerar compra de vacinas, dizem auxiliares

Depois da conversa com representantes da Pfizer, por vídeoconferência, nesta segunda, Jair Bolsonaro reuniu no Planalto alguns dos seus ministros mais próximos para avaliar a crise criada por declarações dele sobre vacinas.

Recentemente, Bolsonaro chamou de idiotas os que cobram do Planalto uma postura de liderança na busca urgente por imunizantes.

Visto dentro e fora do país como um presidente que resiste a assumir a liderança do combate ao coronavírus, Bolsonaro ouviu os ministros e concluiu que o discurso do governo a partir de agora será o de comprar com urgência toda e qualquer vacina disponível.

“O presidente deu ordem para que o governo compre com urgência todas as vacinas que estiverem disponíveis”, diz um ministro.

O Planalto vem sofrendo um brutal desgaste nas redes desde que ficou evidente que o Ministério da Saúde ignorou ofertas de doses de vacina da Pfizer, ainda em meados do ano passado, o que colocou o Brasil no fim da fila dos países que receberão doses.

“Está claro para o presidente que o governo precisa ajustar seu discurso para se aproximar das pessoas e das soluções para essa crise”, diz outro ministro.