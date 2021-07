Bolsonaro abrirá o cofre para tentar mudar agenda negativa no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Acuado pelas revelações da CPI da Pandemia e pela investigação do STF sobre prevaricação, Jair Bolsonaro tentará mudar a agenda de crise do governo na próxima semana com dois anúncios.

Primeiro, o presidente vai divulgar como serão os pagamentos das novas parcelas do auxílio emergencial na pandemia.

Depois, vai lançar o novo Bolsa Família.

Trata-se de pautas já divulgadas, mas que serão recicladas nesse momento de desespero por notícias positivas no Planalto.