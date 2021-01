Bolsonaro a Doria: “Esse moleque! Seja homem!”

Jair Bolsonaro está nesse momento no programa do Datena, na Band, desancando o governador de São Paulo, João Doria.

O presidente rebate críticas do governador sobre sua condução do governo na crise do coronavírus. “Palavras de baixo calão. Coisa de irresponsável. João Doria está morto politicamente em São Paulo. Não sai na rua. Está num desespero tentando me atingir. Fechou São Paulo e foi para Miami”, disse Bolsonaro.

O presidente ainda aconselhou Doria a criticar o STF e não o governo federal e citou o panelaço contra ele marcado para hoje a noite pelas redes sociais.

Em entrevista ao Valor, Doria disse que Bolsonaro “gosta do cheiro da morte” e lidera “mar de incompetência”.