Bolsonaristas e petistas se unem nas críticas a novo emprego de Moro

Não foi a primeira vez, mas aconteceu de novo. Bolsonaristas e petistas convergem nas críticas a Sergio Moro e atacam nas redes o novo emprego do ex-juiz da Lava Jato.

Ele será sócio-diretor da empresa de consultoria e gestão Alvarez & Marsal

“Adivinha quem acabou de ser contratado e já será o funcionário do mês na Odebrecht?”, postou a deputada Major Fabiana (PSL-RJ), se referindo ao fato de a empregadora do ex-ministro de Bolsonaro ser administradora do processo de recuperação do Grupo Odebrecht. Moro irá atuar na área de compliance.

“Sergio Moro é o novo diretor da empresa que é administradora judicial da Odebrecht, empreiteira investigada pela Lava Jato. Precisa desenhar?”, criticou o deputado Paulo Pimenta (PT-RS)

No seu twitter, Moro disse que ingressa na empresa para ajudá-la a fazer a coisa certa, uma política de integridade e de anticorrupção. “Não é advocacia nem atuarei em casos de potencial conflito de interesses”.