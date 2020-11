Boca de urna: veja o desmoronamento de Russomanno em números

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As projeções de boca de urna divulgadas pelo Ibope há pouco apontam que nem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) impediu o desmoronamento de Celso Russomano (Republicanos).

Caso os resultados se confirmem nas urnas, Russomanno perdeu cerca de 1,8 milhões de votos num intervalo de sete semanas.

No primeiro levantamento divulgado pelo Datafolha, em 24 de setembro, ele tinha 29% das intenções de votos. Hoje, apareceu com 8% dos votos válidos na apuração do Ibope.

Para se ter ideia do tamanho do problema, São Paulo tem 8,9 milhões de cidadãos aptos a votar. Isso significa que Russomanno perdeu o equivalente a 20% deles ao longo da campanha.