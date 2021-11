Bispo do Xingu critica metas de Bolsonaro na COP26: ‘falsas soluções’

Bispo Emérito do Xingu e coordenador no Brasil da Rede Eclesial Pan-Amazônica, Dom Erwin Krautler criticou as promessas da gestão de Jair Bolsonaro na COP26, a conferência do clima.

Segundo o religioso, foram apresentadas “falsas soluções” para melhorar a imagem do atual governo, “no pouco tempo que lhe resta”, na arena mundial.

Ele afirma ser “trágico” que “boa parte” da delegação brasileira no encontro era ligada ao agronegócio e “preocupada mais com questões de financiamento do que com as pautas climáticas e socioambientais”. “A demagogia não salvará o planeta da catástrofe”, disse ele.