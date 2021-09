BB chega a 90 mil beneficiados em linha de crédito acessibilidade

O Banco do Brasil já concedeu crédito acessibilidade a mais de 90.000 pessoas para compra de cadeiras de rodas, próteses e órteses, aparelhos auditivos, andadores e camas hospitalares. Também preparou 99,86% de suas agências para acesso adequado desse público.

Esses e outros dados serão apresentados pelo presidente do banco, Fausto Ribeiro, e pela presidente do Conselho de Administração, Iêda Cagni, nesta quinta no BB. A dupla deve falar das diretrizes de responsabilidade social do banco.