Barroso vai levar decisão que afastou senador para plenário do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 16 out 2020, 17h34 - Publicado em 16 out 2020, 17h31

O ministro Luís Roberto Barroso pediu nesta sexta-feira pauta para que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) delibere sobre a decisão que determinou o afastamento, por 90 dias, do senador Chico Rodrigues (DEM-RR).

O ministro destacou que, embora não seja decisão que exija ratificação, decidiu pedir ao presidente da Corte, Luiz Fux, que paute o tema na próxima semana para avaliação do colegiado.

Nesta quinta-feira, Barroso — que autorizou o mandado de busca e apreensão contra o senador — determinou o afastamento e enviou o caso para deliberação do Senado, a quem cabe manter ou não o afastamento do parlamentar.

Na decisão que ordenou o afastamento, o ministro apontou a “gravidade concreta” do caso, que exige o afastamento para evitar que o parlamentar use o cargo para dificultar as investigações.