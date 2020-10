Avião de candidata de Bolsonaro cai em Mato Grosso

Atualizado em 15 out 2020, 14h02 - Publicado em 15 out 2020, 13h54

O avião onde estava a candidata Coronel Fernanda acabou de cair no município de Primavera do Leste (MT). Ela estava saindo da cidade a bordo de um bimotor Seneca com destino a Barra do Garças. Seis pessoas estavam na aeronave e todos passam bem.

“Sobrevivi. Vou cumprir minha missão”, diz emocionada a Coronel Fernanda no vídeo abaixo.

Segundo informações preliminares, houve uma pane no motor direito. Além da candidata, estavam na aeronave o marido Cel. Wanderson, três assessores e o piloto.

A tenente-coronel da PM Rúbia Fernanda concorre ao Senado pelo Patriota nas eleições suplementares de Mato Grosso e tem o apoio de Jair Bolsonaro. “Estou firme e forte e vou cumprir a missão do presidente”.