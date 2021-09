Auxiliares estão preocupados com a saúde de Bolsonaro

Quem conversou com Jair Bolsonaro depois da volta da Assembleia-Geral da ONU nos Estados Unidos percebeu que o presidente anda tossindo mais do que o de costume.

Com essa nova leva de testes positivos de Covid-19 no governo — só nesta sexta foram dois ministros e o filho de Bolsonaro –, há preocupação com a saúde do presidente. Ele deve fazer um novo PCR no fim de semana.

Enquanto esteve nos EUA, Bolsonaro estava normal, segundo um ministro da comitiva. Não tinha tosse. A coisa começou já no Brasil.