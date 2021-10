Autor do best-seller falará sobre ‘empresas humanizadas’ em festival

Atualizado em 25 out 2021, 16h03 - Publicado em 25 out 2021, 18h30

Autor do best-seller Reinventando as organizações (traduzido para mais de 20 idiomas), o orientador de carreiras Frederic Laloux fará uma exposição no próximo dia 10 de novembro no Festival Teal Brasil.

O evento virtual abordará a troca de conhecimentos e experiências sobre novas formas de se trabalhar, com ambientes e relações mais humanizadas, colaborativas e igualitárias.

Laloux encerrará o evento que ainda contará com mais de 25 palestrantes e apresentará 18 casos bem sucedidos de empresas que aplicam na prática as ideias disseminadas pelo escritor.

São companhias de diferentes tamanhos, algumas com equipes autogeridas, sem chefes, ou gestão compartilhada, até mesmo com revezamento de líderes de acordo com cada projeto.

O objetivo do festival é promover, sobretudo em um momento de grandes desafios, como na pandemia, mudanças de paradigmas, com avanços urgentemente necessários dentro das empresas, traduzindo teorias em exemplos práticos de transformação.