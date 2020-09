Audiência da F1 é alento para a Globo em meio à guerra no futebol

Se o mar segue revolto nas disputas comerciais pelas transmissões do futebol, a Globo encontra alento na Fórmula 1. O grande prêmio da Espanha, vencido sem sustos pelo inglês Lewis Hamilton no último domingo, registrou a maior audiência da temporada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foram 11 pontos de audiência e 28% de participação em São Paulo e 9 pontos de audiência e 25% de participação no Rio.