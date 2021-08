Associação de blocos do Rio faz carnaval virtual nesta terça

A associação cultural do Coreto, que reúne blocos queridos pelos frequentadores do carnaval de rua do Rio, fará três dias de apresentações virtuais em outubro.

O evento batizado de “Carnaval do Coreto” acontecerá a partir desta terça-feira até a próxima quinta e será a segunda edição do Carnaval Virtual do Teatro Riachuelo, que fica na praça da Cinelândia, centro do Rio, onde serão realizadas as apresentações dos músicos.

A programação inclui bate papo virtual com integrantes e organizadores dos blocos e os cortejos serão transmitidos pelo canal oficial do teatro no Youtube.

Entre os blocos da associação que fazem sucesso na cidade estão o Agytoê, que toca músicas de bandas de axé dos anos 1990, e o Multibloco, que oferece uma disputada oficina de percussão ao longo do ano.

O evento arrecadará recursos para ajudar músicos que, devido à pandemia de Covid-19, tiveram que parar de se apresentar.