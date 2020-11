As regiões onde Bolsonaro colheu mais apoio ao veto à vacina da China

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 30 out 2020, 20h07 - Publicado em 3 nov 2020, 07h29

O levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas também mapeou o apoio a Jair Bolsonaro na decisão de vetar a compra da vacina chinesa produzida pelo Instituto Butantan.

Embora a maioria (54,7%) dos entrevistados, a nível nacional, consideram um erro do presidente rejeitar a vacina, as regiões Norte e Centro-Oeste foram as que apresentaram maior margem de apoio a Bolsonaro da discussão.

Segundo o Paraná Pesquisas, 44,7% dos entrevistados das duas regiões responderam que Bolsonaro “acertou” ao vetar a vacina chinesa. Região mais simpática ao imunizante, o Nordeste foi onde o presidente colheu menos apoio: 33,9%. O instituto ouviu 2.000 brasileiros na semana passada.