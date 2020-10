As mudanças na Secretaria de Administração Penitenciária do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

14 out 2020, 09h34

A operação realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Rio nesta quarta-feira – que mira em contratos dos presídios do estado – deve provocar a queda do atual titular da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A saída de Alexandre Azevedo de Jesus é dada como certa por interlocutores do governo interino de Claudio Castro. O coronel é um dos remanescentes da gestão de Wilson Witzel, que está afastado do cargo por decisão do STJ.

Na operação desta quarta, são cumpridos três mandados de prisão preventiva e 71 de busca e apreensão.

O desafio de Castro será encontrar um novo comando para a pasta, conhecida como uma secretária que “ninguém quer”.