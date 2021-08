As fotos do momento da prisão de Roberto Jefferson

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal registrou em imagens o momento da prisão do cacique do PTB Roberto Jefferson na manhã de 13 de agosto, por ordem do STF.

Com a retirada do sigilo do processo pelo ministro Alexandre de Moraes, é possível perceber que o petebista recebeu os policiais na varanda de casa, que estava em obras.

O aliado de Jair Bolsonaro não baixou a bola para os policiais nem diante das fotografias realizadas pelos investigadores. Pessoas que estavam com Jefferson tiraram fotos indevidamente do documento assinado por ele com direito a provocações.