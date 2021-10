As estrelas do capítulo final da CPI da Pandemia, segundo o Google

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 27 out 2021, 18h53 - Publicado em 28 out 2021, 06h04

O encerramento da CPI da Pandemia, com a aprovação do relatório de Renan Calheiros pedindo o indiciamento de 80 investigados, serviu para consagrar personagens e demonstrar como o país permaneceu vidrado nos lances derradeiros da investigação.

Dados do Google mostram que, nas 24 horas que se seguiram ao início da sessão, a CPI esteve entre os dez assuntos mais aquecidos da política no país.

As buscas por “indiciamento”, “Comissão Parlamentar de Inquérito” e “Renan Calheiros” figuraram entre os termos mais aquecidos de Política no Google Brasil.

O interesse em indiciamento neste mês de outubro atingiu o maior nível dos últimos três anos. Desde outubro de 2018 os brasileiros não buscavam tanto pelo assunto quanto neste mês.

As consultas por indiciamento cresceram 400% nas últimas 24 horas, enquanto as buscas por CPI subiram 350% e as pesquisas por Renan Calheiros tiveram alta de 250%.