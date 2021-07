Artistas lançam manifesto pelo impeachment de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro deve ganhar nesta semana mais um pedido de impeachment simbólico para sua longa coleção na Câmara. Na quinta, às 14h, artistas de diferentes setores vão realizar a entrega, no Congresso, do manifesto Artistas e Sociedade Pelo Impeachment.

O texto, que recebeu mais de 30.000 assinaturas de artistas, representantes de movimentos sociais e setores da sociedade civil, será entregue aos parlamentares da minoria e oposição na presença de Aílton Graça, Julia Lemmertz, Matheus Nachtergaele, Roberta Estrela DÀlva, Zélia Duncan e Zahy Guajajara, que confirmaram participação no evento.

O ato será transmitido pelo YouTube e o encerramento do evento virtual será com o lançamento do clipe “Desgoverno”, composto por Zeca Baleiro e Joãozinho Gomes.