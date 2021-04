Articulação do clã Bolsonaro falha ao tentar blindar Cedae na Alerj

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A votação da Assembleia Legislativa do Rio que tentou enterrar o leilão da concessão da Cedae no Rio foi marcada por lances de pura trabalhada dos aliados de Jair Bolsonaro.

Como se sabe, está tudo pronto para que o presidente abra nesta sexta, em São Paulo, o leilão na B3. Diante da ameaça de o Legislativo fluminense melar a festa, Flávio Bolsonaro entrou em campo para coordenar a tropa que tentou barrar a votação na Alerj.

Deputados que acompanharam a articulação do primeiro filho ficaram decepcionados com a falta de preparo. Segundo um interlocutor da bancada bolsonarista, o senador chegou a orientar os governistas a saírem do plenário para esvaziar o quórum na votação. Como não deu certo, a turma teve que voltar correndo para tentar rejeitar a proposta. Novo fiasco.

Em contato com alguns parlamentares, o senador teria chegado tarde no apelo. “Flávio ligava pedido apoio depois que o deputado já tinha votado”, diz um interlocutor da Alerj.

Apesar da derrota, o governador Cláudio Castro, amigo de primeira hora dos Bolsonaro, decidiu ignorar a decisão da assembleia e seguir com o leilão.