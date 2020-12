Arthur Lira ataca acordos de Baleia com a esquerda

Em uma conversa recente com investidores do mercado, o candidato de Jair Bolsonaro ao comando da Câmara, Arthur Lira, bateu pesado no concorrente mais direto, o emedebista Baleia Rossi, nome do grupo de Rodrigo Maia na disputa.

Para Lira, Baleia fecha acordos com a esquerda e loteia a Mesa Diretora da Câmara de modo a conquistar votos. O resultado desse tipo de negociação, na avaliação dele, é o engessamento ideológico visto na gestão de Maia na Casa, que deixou de votar matérias importantes na área econômica para não perder o apoio da oposição.

“Há, no outro bloco, uma dificuldade de alinhamento ideológico, com proposições e compromissos, que eu não sei, como o candidato do lado de lá, irá assumir esta postura. A partir do momento que você barganha um acordo em troca de uma ideologia, você paralisa o processo”, disse Lira.