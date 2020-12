Argentinos vão movimentar o turismo no Brasil em janeiro, mostra Decolar

Levantamento da Decolar sobre as preferências dos estrangeiros para esta temporada de férias mostra que a Argentina segue como maior emissora de turistas para o Brasil.

Segundo o estudo baseado nas vendas de produtos de turismo nas plataformas da Decolar para check-in em janeiro de 2021, o destino preferido dos argentinos nas próximas semanas será o Rio de Janeiro, com destaque para a capital, que lidera o ranking desde o ano passado, e Búzios ocupando o 3º lugar.

Pela proximidade com o país vizinho, Foz do Iguaçu (2º) e Florianópolis (5º) também receberão muitos turistas argentinos. Seis cidades do Nordeste completam a lista dos destinos mais procurados: Maceió (4º), Porto de Galinhas (6º), Morro de São Paulo (7º), Natal (8º), Salvador (9º) e Praia do Forte (10º).