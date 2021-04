Após STF anular soltura de presos, Bretas manda prender alvo da Lava-Jato

No início de abril, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reverteu decisões do ministro Gilmar Mendes que soltaram presos pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de janeiro, Marcelo Bretas.

As decisões diziam respeito a investigados em operações da Polícia Federal que foram presos, mas depois soltos por Mendes.

Nesta quarta-feira, foi a vez de Bretas aplicar o entendimento do Supremo — e mandar prender mais uma vez as personalidades.

O juiz restabeleceu a prisão preventiva de Josemar Pereira, alvo de uma fase da Lava Jato que investigou pagamento de propina a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.