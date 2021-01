Após pressão, Ministério da Educação decide adiar Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) acabam de decidir pelo adiamento da aplicação do Enem dos exames nas versões impressa e digital.

De acordo com nota oficial publicada no site do Inep, responsável pela elaboração e aplicação das provas, as datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao previsto nos editais. A nota diz que a medida foi tomada atendendo “às demandas da sociedade e manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus”.

No comunicado, o Inep afirma ainda que promoverá uma enquete junto aos inscritos para o Enem 2020, a ser realizada em junho, por meio da Página do Participante. As inscrições para o Enem 2020 seguem abertas até 23h59 desta sexta-feira, 22 de maio. Fontes ouvidas pelo Radar dizem que tudo indica que as provas devem ser realizadas em janeiro.

Na manhã desta quarta-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, havia afirmado que “sugeriria” que a data do Enem fosse adiada “de 30 a 60 dias”.

A decisão de adiar o Enem ocorre um dia após o Senado aprovar o adiamento das provas. O projeto, contudo, ainda precisaria passar pela Câmara.