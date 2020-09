Após positivo de Cármen Lúcia, STF passará por sanitização contra Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois da confirmação de casos de Covid-19 entre autoridades que estiveram na posse do presidente do STF, ministro Luiz Fux, as instalações da Corte passarão por uma sanitização na próxima sexta.

O sistema de ar-condicionado do Supremo também será limpo.

Nesta terça, a ministra Cármen Lúcia confirmou que foi diagnosticada com a doença. Integrantes da Corte dizem que a ministra teve casos de Covid-19 entre funcionários do gabinete nos dias que antecederam a posse de Fux.