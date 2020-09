Após faltar depoimento, defesa diz que Flávio Bolsonaro avisou MPF

A defesa do senador Flávio Bolsonaro disse, por meio de nota, que a ausência dele na acareação convocada pelo Ministério Público Federal (MPF) com o empresário Paulo Marinho no Rio de Janeiro, marcada para esta segunda, se deve a “compromissos de sua agenda oficial, que o fizeram estar no Amazonas”.

Segundo os advogados o filho do presidente, a incompatibilidade das datas foi levada ao MPF há cerca de um mês — mas o dia do depoimento foi mantido pelos investigadores. Apesar da negativa, a defesa diz ter apresentado uma nova petição com a sugestão para que a acareação seja realizada em 5 de outubro.

“Quanto à tese de crime de desobediência insinuada pela Procuradoria, é lamentável sob vários aspectos. Nem o Procurador da República poderia dar ordem ao Senador e nem essa “ordem” seria legal, pelo que constituiria uma impropriedade técnica com poucos precedentes na história do Judiciário Fluminense”, diz anda a nota.