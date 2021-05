Após encontro com Lula, Planalto mapeia cargos de Kassab no governo

Após o encontro do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, com o ex-presidente Lula, na quarta-feira, o Palácio do Planalto já mapeou os cargos que o partido tem no governo federal. O principal deles é o comando da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, que teve orçamento aprovado de cerca de 2,7 bilhões de reais para 2021.

Entre os aliados de Jair Bolsonaro, não há consenso sobre o que fazer com Kassab após a aproximação dele com o inimigo mortal do presidente. Para uma pessoa próxima a Bolsonaro, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo não é alguém que o governo deveria querer na oposição.

Em tempo: o ministro das Comunicações, Fábio Faria, liderado por Kassab no PSD, só acreditou na reunião do cacique do seu partido com Lula depois de ver a foto divulgada pelo PT.