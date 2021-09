Após dia de atos pró-governo, Pacheco cancela sessões e reuniões do Senado

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG) cancelou as sessões deliberativas e as reuniões de comissões da Casa previstas para esta quarta e quinta-feira.

O anúncio foi feito após um dia intenso de manifestações pró-governo, marcadas por ataques de Bolsonaro aos ministros do STF e ao que chamou de “prisões políticas”.

Senadores foram pegos de surpresa com o comunicado de Pacheco e avaliam que não há condições, nas atuais circunstâncias, de dar andamento às atividades legislativas normalmente.

“Creio que é a crise do país e os ataques à democracia. O que está acontecendo é muito grave”, diz Paulo Paim (PT-RS).

Por enquanto, o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) não emitiu nenhum comunicado semelhante sobre eventuais paralisações na Casa.

As manifestações antidemocráticas de Bolsonaro já ressoaram no STF nesta própria terça. Reunião marcada por Fux com todos os ministros da Corte para discutir os eventos de 7 de setembro terminou com o acerto de que a resposta do tribunal virá nesta quarta.