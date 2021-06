Anvisa nega autorização do Avifavir, antiviral russo contra Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Anvisa negou nesta terça a autorização temporária de uso emergencial do medicamento russo Avifavir para o tratamento de pacientes com Covid-19.

De acordo com o voto da diretora Meiruze Freitas, relatora da pauta, o medicamento não atende às expectativas da Anvisa quanto aos requisitos mínimos de segurança e eficácia no contexto do uso emergencial.

“Não se pode autorizar o uso de um medicamento que não demonstrou benefício clínico no tratamento da Covid-19 e ainda pode resultar em riscos à saúde dos pacientes”, declarou.

O medicamento, fabricado pelas empresas russas API – Technologies LLC e Joint Stock Company Chemical Diversity Research Institute – JSC CDRI, teve a solicitação de autorização de uso emergencial registrada pelo Instituto Vital Brazil.

O Avifavir é considerado um medicamento novo, com insumo farmacêutico ativo ainda não registrado pela Anvisa.

No Brasil, até o momento, já possuem indicação para tratamento de Covid-19 o fármaco Rendesivir e duas associações de anticorpos monoclonais, formadas pelo casirivimabe com o imdevimabe e pelo banlanivimabe com o etesevimabe.

Até o momento, nenhuma autoridade regulatória no mundo aprovou o Avifavir (Favipiravir) para o tratamento da Covid-19, diz a Anvisa.