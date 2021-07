Anvisa identifica 34 casos de Guillain-Barré após vacina contra a Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Anvisa divulgou na manhã desta quinta-feira, 29, que pelo menos 34 pessoas no país desenvolveram a síndrome Guillain-Barré como reação às vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca, Janssem e Coronavac.

A agência de vigilância sanitária afirmou que reações do tipo são raras e já foram registradas com outras vacinas, como a da gripe.

A Guillain-Barré é uma doença autoimune que danifica as células nervosas e, no estágio mais grave, paralisa os músculos, podendo levar à morte em caso de falência dos músculos do sistema respiratório, por exemplo.

Apesar das reações adversas, a Anvisa diz que mantém a recomendação para que as pessoas continuem se vacinando, “uma vez que, até o momento, os benefícios das vacinas superam os riscos”.

A agência solicitou às fabricantes das vacinas que incluam mais informações sobre a reação nas bulas. O país já aplicou em torno de 160 milhões de doses.

Dos 34 casos de reações adversas com Guillain-Barré, 27 surgiram após aplicação da vacina da AstraZeneca. Três se manifestaram após aplicação da vacina da Janssem e quatro, da Coronavac.