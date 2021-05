Anvisa autua time argentino por romper quarentena em Salvador

A Anvisa autuou 36 membros da delegação do clube de futebol argentino Independiente por descumprimento das medidas sanitárias e de isolamento social durante a passagem da equipe por Salvador, onde empatou com o Bahia em 2 a 2, em partida ocorrida ontem pela Copa Sul-Americana.

Onze jogadores do Independiente foram impedidos de desembarcar na capital baiana na última segunda por estarem com testes positivos para Covid-19. A Anvisa determinou 14 dias de isolamento para os demais integrantes da delegação, o que não foi cumprido. A equipe foi jogar no dia seguinte contra o Bahia no Estádio de Pituaçu.

A agência esperou os atletas voltarem ao aeroporto internacional e lavrou, ali mesmo, os 36 autos de infração. Os argentinos vão responder a processos administrativos que podem gerar multas de 2.000 reais por pessoa, além de terem de responder em possíveis processos penais por crime contra a saúde pública.