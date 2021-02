Anvisa aprova registro definitivo da vacina da Pfizer contra Covid-19

A Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina contra a Covid-19. “O imunizante do Laboratório Pfizer/Biontech teve sua segurança, qualidade e eficácia, aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa que prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro”, diz o comunicado divulgado nesta manhã e assinado pelo diretor-presidente do órgão, Antonio Barra Torres.