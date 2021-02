Anúncio de que vaga do PSB na Mesa vai para deputada da Rede gera ruído

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) anunciou mais cedo nas redes que seu partido “teve a honra” de ceder a vaga a que teria direito na Mesa Diretora da Câmara para a deputada Joenia Wapichana, da Rede, primeira deputada indígena a ocupar a Câmara.

Na publicação, Molon agradeceu a iniciativa ao presidente do PSB, Carlos Siqueira, e ao deputado Marcelo Nilo, que teria cedido sua vaga na 4ª Secretaria a Joenia.

Mas como em política nem tudo é o que parece, nos bastidores o que se diz é que o combinado não correu bem assim. A lista de inscritos para os cargos da 4ª Secretaria traz, além do nome de Joenia, a candidatura do deputado Julio Delgado, que representa Minas Gerais pelo PSB.

“Boa parte da bancada não sabe de acordo nenhum nisso. Inclusive uma bancada de 30 deputados foi preterida pela cabeça dele para apoiar a Joênia, com todo respeito à trajetória indígena dela”, disse Delgado ao Radar. O deputado também diz não saber se o acordo contou com o aval de Siqueira.

O deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, também se inscreveu para a vaga da Secretaria. Enquanto isso, nas redes sociais, o barulho pela iniciativa de ceder o lugar à deputada indígena cresce.