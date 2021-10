Antidepressivos são medicamentos mais vendidos no Brasil em 2021

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 7 out 2021, 18h29 - Publicado em 8 out 2021, 09h30

Com alta de 14,1% nas vendas em relação a 2020, os antidepressivos foram os medicamentos mais comercializados nas drogarias brasileiras durante o primeiro semestre de 2021. Os dados são do Farmácia APP.

Quanto ao mercado de produtos voltados para o sistema nervoso, também em comparação com 2020, o estudo aponta um crescimento de 14%. No canal farma, o valor representa 13,2% das vendas, ficando atrás de produtos para o sistema digestivo e cuidados e higiene pessoal.

“Os resultados que observamos mostram os impactos do segundo ano de pandemia na saúde do brasileiro, ainda mais neste cenário de isolamento social”, diz Renata Morais, coordenadora de Marketing do Farmácias APP.