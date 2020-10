‘Amor que virou ódio’, diz Flávio Dino sobre guerra de Bolsonaro e Doria

Atualizado em 21 out 2020, 11h32 - Publicado em 21 out 2020, 13h25

Participante da crônica política brasileira, Flávio Dino (PC do B) resumiu bem o clima de guerra retórica entre Jair Bolsonaro e João Doria — que ganhou novos contornos nesta quarta-feira com as declarações sobre a “vacina chinesa” contra o coronavírus e a reviravolta no Ministério da Saúde.

“Bolsonaro e Doria representam aquele tipo de casal que se separou e o amor virou ódio. Só isso pode explicar tanta irracionalidade de Bolsonaro”, disse ao Radar o governador do Maranhão.

Nesta terça, Dino participou da reunião dos governadores em que Eduardo Pazuello anunciou a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, produzida por São Paulo. E chegou a comemorar a novidade. Durou pouco…