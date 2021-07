Amigo de Bolsonaro, Jorge Oliveira vai relatar contas do governo no TCU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O TCU realizou há pouco um sorteio para definir o relator das contas do governo Jair Bolsonaro referentes a 2022. O escolhido foi Jorge Oliveira, amigo do presidente e ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência.

Oliveira é o ministro que está há menos tempo no Tribunal de Contas da União, no qual tomou posse em 31 de dezembro do ano passado.

O sorteio ocorreu no início da sessão plenária desta quarta-feira, realizada por videoconferência. Quando o resultado foi divulgado, o ministro Bruno Dantas pôde ser visto dando um sorriso.