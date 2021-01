Amazonas agora sofre com fake news e oportunistas na fila da vacina

Não bastasse a falta de oxigênio nos hospitais, o Amazonas agora sofre com oportunistas que tentam furar a fila da vacinação contra a covid-19 e fake news a respeito da aplicação dos imunizantes.

Integrantes do Ministério Público Federal no estado ouvidos pelo Radar afirmam que estão trabalhando em um ritmo acelerado para investigar qualquer notícia de irregularidade na vacinação — o que de fato ocorreu.

“Como qualquer notícia de irregularidade a gente tem que investigar, nós temos trabalhado até de madrugada e fizemos uma recomendação para que a vacinação de hoje já fosse diferente”, afirmou ao Radar um procurador da República.

O resultado foi a publicação nesta quarta-feira de uma recomendação conjunta assinada por membros do MPF, do Ministério Público do Estado do Amazonas, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público de Contas, da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Estado do Amazonas pediu que as secretarias de saúde de Manaus e doAmazonas priorizem os trabalhadores da saúde mais vulneráveis à covid-10 na aplicação das doses de vacina já recebidas e destinadas a esse público.

Mas a multiplicação de notícias falsas têm sido um desafio para os investigadores. “Temos que fazer tudo imediatamente e essas fakes prejudicam muito o nosso trabalho”, relatou.