Almoço com Lula e FHC ocorreu na semana passada

O encontro entre os ex-presidentes Lula e FHC, revelado nas redes sociais do petista nesta sexta-feira, ocorreu na semana passada, em São Paulo, na casa de Nelson Jobim, ex-ministro de ambos e do STF.

“A convite do ex-ministro Nelson Jobim, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram para um almoço com muita democracia no cardápio. Os ex-presidentes tiveram uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa democracia, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia”, diz a postagem de Lula.

Nos últimos dias, a aproximação entre os dois ex-adversários ficou evidente em declarações públicas de FHC, que declarou voto em Lula no eventual 2º turno entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, e do petista, que agradeceu o gesto.