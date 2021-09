Alexandre de Moraes suspende julgamento do marco temporal indígena

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro do STF Alexandre de Moraes pediu vista do julgamento do marco temporal das terras indígenas — que agora foi adiado sem data definida de retomada.

O plenário havia reiniciado nesta quarta a análise da tese que determina que povos indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras ocupadas por eles antes da Constituição de 1988.

Moraes se manifestou após o voto a favor do ministro Nunes Marques, que abriu a divergência com relação ao voto do relator, Edson Fachin. O placar está em 1 a 1.

“Cumprimentando o detalhado voto do eminente ministro Edson Fachin, que trouxe todo o histórico da questão indígena, todas as discussões percorridas no Supremo Tribunal Federal até o momento, mas agora o eminente ministro Nunes Marques não só apresentou a divergência como trouxe diversos pontos da sua tese que necessitam uma análise detalhada. Então, presidente, eu peço vista dos autos”, anunciou Moraes.