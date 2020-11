Alcolumbre tem vitórias no Amapá, mas maior teste ainda está por vir

Em um primeiro momento, as eleições municipais no Amapá trouxeram boas notícias ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também preside o DEM no estado. Dos sete candidatos a prefeito pelo partido em cidades onde houve votação ontem, cinco foram eleitos, nos municípios de Amapá (Carlos Sampaio), Laranjal do Jari (Márcio Serrão), Pedra Branca do Amapari (Beth Pelaes), Tartarugalzinho (Bruno Mineiro) e Vitória do Jari (Ary Duarte).

O DEM também estará no poder em outras quatro cidades, nas quais integrou a chapa vencedora (Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal e Santana). Em outro município, Porto Grande, o partido apoiou o vencedor, Bessa (PDT), mas ele está com a candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa e recorre à Justiça Eleitoral.

Comandar ou estar próximo a quem comandará nove dos dezesseis municípios amapaenses pouco valerá a Davi Alcolumbre, no entanto, se ele não emplacar a vitória na capital, Macapá, onde aposta todas suas fichas na eleição do irmão, Josiel Alcolumbre, líder das pesquisas de intenção de voto. A eleição na capital do estado foi suspensa pelo TSE em função dos problemas no fornecimento de energia elétrica na cidade e ocorrerá em 13 de dezembro, com segundo turno no dia 27.