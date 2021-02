Agora preso, deputado que ofendeu STF diz ‘respeitar a magistratura’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nada como uma boa noite de cana, o risco de pegar outras mais e ainda ficar sem mandato. Na audiência de custódia desta quinta-feira, um mudado deputado Daniel Silveira surgiu diante do juiz — quase um democrata.

Antes, Daniel dizia que iria enquadrar os ministros do STF, ameaçava com AI-5 e falava em surra de magistrados. Agora em cana, o parlamentar baixou o tom. Ao menos é o que consta na transcrição da reunião que terminou com a manutenção de sua prisão em flagrante.

“Meu entendimento, com todo o respeito à magistratura e à decisão do senhor Ministro, tenho para mim que a situação reputada como flagrante, assim não poderia tê-lo sido, entendo, com todo respeito reiterado que não estávamos diante de uma situação de flagrante, cuja lavratura fora, então, irregular”, afirmou o deputado quando teve a palavra.