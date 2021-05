Aeronáutica vai gastar dinheiro público com licor de jenipapo

Dois dias após o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, anunciar na Câmara que havia recomendado a suspensão da compra de bebidas alcoólicas nas Forças Armadas, o Centro de Lançamento de Alcântara, ligado ao Comando da Aeronáutica, anunciou na sexta a compra de 750 garrafas de licor regional do Maranhão, de diversos sabores, entre jenipapo, bacuri e goiaba, em embalagens de meio litro, a um custo estimado de 26.800 reais. O licor é uma bebida alcoólica adocicada.

O CLA justifica a compra: “A justificativa da aquisição se dá em virtude da necessidade de fornecimento de alimentação ao efetivo do CLA, bem como servidores do COMAER em missão a esta Guarnição. Entende-se a extrema importância em fornecer uma alimentação variada, saudável e de qualidade, fato este que favorecerá a satisfação e o aumento do bem-estar do efetivo, contribuindo significativamente para o aumento da produtividade e eficiência nos trabalhos prestados”.

Continua o CLA: “Tal objetivo é essencial uma vez que as atividades do Centro estão obtendo destaque no cenário Nacional e Internacional e, por esse motivo, necessita de um suporte de subsistência mais eficiente para melhor atender e servir o seu pessoal”.

Braga Netto havia passado por uma sai justa na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara na quarta-feira. Os parlamentares questionaram a compra de bebidas alcoólicas com dinheiro público para os militares. “Nós fizemos uma recomendação para que isso seja evitado”, disse Braga Netto.