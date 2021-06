Aécio rebate fala de presidente da Argentina sobre origem de brasileiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), presidente da Comissão de Relações Exteriores, rebateu as declarações feitas nesta quarta pelo presidente da Argentina, Alberto Fernández, que comparou brasileiros a selvagens e, argentinos, a europeus.

“É lamentável a declaração preconceituosa. O tom depreciativo que reproduz uma visão colonialista, atrasada e superada da História merece repúdio. Nós, brasileiros, temos muito orgulho e respeito pelas nossas origens da mesma forma que os argentinos devem ter da sua própria diversidade”, afirmou Aécio.

A polêmica veio à tona durante reunião de Fernández com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, na tarde desta quarta.

“Sou um europeísta, alguém que acredita na Europa. Octavio Paz escreveu uma vez que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas nós argentinos viemos dos navios, da Europa. E é assim que construímos nossa sociedade”, declarou.

Horas depois, se desculpou no Twitter: “Na primeira metade do século XX, recebemos mais de cinco milhões de imigrantes que conviveram com nossos povos originários. É um orgulho a nossa diversidade.

“Não quis ofender ninguém, mas, de toda forma, quem tiver se sentido ofendido, peço desculpas desde já”, concluiu na postagem.