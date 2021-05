Acesso livre de Feliciano a Bolsonaro incomoda bancada ruralista

Deputados da bancada ruralista que integram a base do governo Jair Bolsonaro têm manifestado incômodo com a dificuldade de ter acesso ao presidente. Em conversas reservadas, os parlamentares se ressentem de não terem a mesma sorte do colega Marco Feliciano, que entra no gabinete presidencial no Palácio do Planalto com frequência admirável.

A principal queixa de alguns representantes do setor, que apoiou em peso a campanha de Bolsonaro em 2018, é que muitas vezes ficam semanas e meses sem conseguirem sequer uma agenda com o aliado.

Enquanto isso, Feliciano é conhecido no governo por ter trânsito livre na sala do amigo dos tempos de Câmara — às vezes, não precisa nem bater na porta. O próprio deputado faz questão de divulgar fotos dele ao lado do presidente.

Muitas vezes, as imagens não refletem o que informa a agenda oficial de Bolsonaro — que registra 32 audiências com a participação de Feliciano desde 2019.

Na semana passada, por sinal, o pastor que integra a bancada evangélica do Congresso viajou até Quito para a posse do presidente do Equador no avião presidencial. O deputado já foi apontado diversas vezes como possível candidato a vice de Bolsonaro em 2022.