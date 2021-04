Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O empresário Abilio Diniz fará uma live com o presidente do senado, Rodrigo Pacheco, nesta quinta-feira (dia 22), às 18h.

A conversa será no Instagram, onde Abilio tem conversado com ministros, empresários, médicos, entre outros.

No foco do bate-papo com Pacheco estarão a saída da pandemia e medidas de retomada econômica.