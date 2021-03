A última dor de cabeça envolvendo o nome de João Gilberto

O Radar antecipou a notícia da iminente assinatura do espólio de João Gilberto com uma produtora francesa para a produção de um filme sobre a obra do pai da bossa.

Mas nem tudo é boa nova para os herdeiros: um banco cobra dos herdeiros de João Gilberto um cheque de 500.000 reais descontado em 2020, dois anos após a morte dele, dado numa loja de produtos naturais. A família suspeita de fraude.