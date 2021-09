A tabelinha de Guimarães e Bolsonaro na Caixa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sonhando com a vice de Jair Bolsonaro em 2022, o chefe da Caixa, Pedro Guimarães, vai brilhar nesta quinta numa cerimônia no banco com direito à transmissão de TV e participação de Bolsonaro.

Trata-se do anúncio de redução de juros de 0,4% no crédito imobiliário. Guimarães, como revelou o Radar, já conversou com Bolsonaro sobre a possibilidade de vir a ser vice na disputa eleitoral ou de buscar outro cargo nas próximas eleições.